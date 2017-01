Hollande Französischer Präsident will Soldaten im Irak besuchen

Frankreichs Präsident Hollande (AFP / Olivier Morin)

Frankreichs Präsident Hollande reist morgen in den Irak.

Das kündigte er in einer Fernsehansprache an. Im Irak unterstützen französische Soldaten den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Hollande betonte, man müsse den Terrorismus weiterhin auch im Ausland bekämpfen - das sei der Sinn der französischen Militäroperationen in Mali, Syrien und im Irak.



Frankreichs Militär unterstützt die irakische Armee mit Ausbildern, Beratern und Artillerie im Kampf gegen die IS-Miliz. Zudem fliegt die französische Luftwaffe Angriffe auf IS-Stellungen im Irak und in Syrien.