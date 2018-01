Das deutsche NSU-Drama "Aus dem Nichts" von Regisseur Fatih Akin hat den Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger Film gewonnen. Die Verleihung der US-Film- und Fernsehpreise steht in diesem Jahr im Zeichen der Skandale um sexuelle Belästigung und Vergewaltigung in der US-Unterhaltungsindustrie.

Die meisten Stars erschienen in Schwarz auf dem Roten Teppich, um ein Zeichen zu setzen. Die Schauspielerin Meryl Streep sagte, es gebe ein Ungleichgewicht der Macht in Hollywood, das zu Missbrauch in der Branche geführt habe.



Moderator der Verleihung war der Comedian Seth Meyers. Er machte die Skandale um sexuelle Belästigungen und Übergriffe in Hollywood gleich zu Beginn sarkastisch zum Thema. Meyers sagte, es sei das erste Mal seit drei Monaten, dass männliche Stars keine Angst haben müssten, wenn ihr Name laut vorgelesen werde.



Einer der vorgelesenen Namen war der von Fatih Akin. Sein Film "Aus dem Nichts" wurde mit dem Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet. In Akins an die NSU-Morde angelehntem Rachethriller spielt Diane Kruger eine Frau, deren kurdischstämmiger Mann und Sohn von Neonazis ermordet werden.



Den wichtigsten Preis des Abends, den Golden Globe in der Kategorie Drama, erhielt "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Der Film gewann insgesamt vier Preise. Beste Komödie wurde "Lady Bird". Beste Drama-Fernsehserie wurde "The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd", beste Komödien-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel."



Schauspieler-Preise gingen unter anderem an Frances McDormand, Gary Oldman, Saoirse Ronan und James Franco.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.