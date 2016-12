Hollywood US-Schauspielerin Debbie Reynolds mit 84 Jahren gestorben

Debbie Reynolds ist im Alter von 84 Jahren gestorben. (EPA / Michael Nelson )

Die US-Schauspielerin Debbie Reynolds ist tot.

Nach Angaben ihres Sohnes starb sie gestern im Alter von 84 Jahren in Los Angeles, einen Tag nach dem Tod ihrer Tochter Carrie Fisher. Internationale Bekanntheit erlangte Debbie Reynolds Anfang der 50-er Jahre an der Seite von Gene Kelly in dem Musical "Singin' in the Rain". Zuletzt war sie in der Comedy-Serie "Will & Grace" zu sehen.