Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages an Fußballer erinnert, die Opfer des Nationalsozialismus wurden.

Dafür richtete der Verband am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund eine Veranstaltung aus. Vor 75 Jahren waren von Dortmund aus mehrere hundert Juden und ihre Familien nach Auschwitz deportiert worden, darunter der frühere Nationalspieler Julius Hirsch.



"Auch der Fußball hat versagt", erklärte DFB-Präsident Reinhard Grindel. Nirgendwo habe sich Widerstand gegen den Ausschluss von jüdischen Spielern geregt, weder in den Vereinen, noch beim DFB.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.