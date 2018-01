Außenminister Gabriel ruft anlässlich des heutigen Holocaust-Gedenktags zum weltweiten Kampf gegen Ausgrenzung und Rassismus auf.

Gabriel sagte in Berlin, aus dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus erwachse der Auftrag, sich gegen Antisemitismus und Hass zu wenden und für die Achtung der Menschenrechte, für Frieden und Versöhnung einzusetzen. Auch 73 Jahre nach der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz bleibe der Abgrund der nationalsozialistischen Verbrechen nicht zu erfassen. Gabriel führte aus, niemand könne das Rad der Geschichte zurückdrehen, aber jeder könne Verantwortung für die Zukunft übernehmen.



Am 27. Januar 1945 befreite die damalige sowjetische Armee die Gefangenen in Auschwitz. Seit 1966 ist dieser Tag in Deutschland offizieller Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.