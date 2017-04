Bundesaußenminister Gabriel hat bei seinem Antrittsbesuch in Israel an die historische Verantwortung Deutschlands für den Holocaust erinnert.

Dieser sei Mahnung und Verpflichtung für die heutige Generation, gegen Antisemitismus und für Völkerverständigung einzutreten, sagte Gabriel in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Am Vormittag des jährlichen Gedenktages in Israel verharrten die Menschen dort für zwei Minuten in stiller Erinnerung an die sechs Millionen von den Nationalsozialisten ermordeten Juden.



In Polen fand zur Ehren der Holocaust-Opfer ein "Marsch der Lebenden" statt. Rund 10.000 Menschen aus aller Welt beteiligten sich an dem Gang vom NS-Vernichtungslager Auschwitz nach Birkenau.



Der Gedenktag richtet sich nach dem jüdischen Kalender. Er fällt auf den 27. Tag des Monats Nisan und damit auf wechselnde Daten nach dem gregorianischen Kalender.