Mit einer Kranzniederlegung für die sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden beginnt Bundesaußenminister Gabriel heute seinen Antrittsbesuch in Israel.

Zunächst wird er die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besuchen. Am heutigen Holocaust-Gedenktag wird das öffentliche Leben durch Sirenengeheul unterbrochen und kommt für eine Minute zum Erliegen. In Polen wird mit dem "Marsch der Lebenden" an die Opfer der Schoa erinnert. Mehr als 10.000 junge Juden aus der ganzen Welt gehen von Auschwitz nach Birkenau. Zum ersten Mal nimmt in diesem Jahr Elisha Wiesel daran teil. Er will eine Gedenkfackel für seinen Vater entzünden, den im vergangenen Jahr gestorbenen Holocaust-Überlebenden und Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel.