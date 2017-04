Israel hat der Ermordung von sechs Millionen Juden gedacht.

Im ganzen Land heulten heute früh zwei Minuten die Sirenen. Das öffentliche Leben kam zum Erliegen, die Menschen verharrten in stillem Gedenken. Anschließend begann eine Gedenkfeier in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Dort wird am Nachmittag auch Bundesaußenminister Gabriel einen Kranz niederlgen.



In Polen wird mit dem "Marsch der Lebenden" an die Opfer der Schoa erinnert. Mehr als 10.000 junge Juden aus der ganzen Welt gehen vom NS-Vernichtungslager Auschwitz nach Birkenau.