Holocaust-Gedenktag Bundestag erinnert an "Euthanasie"-Opfer

Eine Stolperschwelle erinnert an Euthanasiemorde in Leipzig (dpa / picture-alliance / Sebastian Willnow)

Der Bundestag hat in einer Gedenkstunde an die Millionen Opfer des Nazi-Regimes erinnert.

Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr die Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen, die von den Nationalsozialisten als lebensunwert betrachtet und im Rahmen der "Euthanasie"-Programme massenhaft umgebracht wurden. Bundestagspräsident Lammert sagte, das Thema sei zu lange verdrängt und verleugnet worden. Erst Einzelschicksale ließen erkennen, was unschuldigen Menschen angetan worden sei. Lammert betonte, zwischen "Euthanasie" und dem Völkermord an den Juden bestehe ein enger Zusammenhang. Das Töten durch Gas, das zuerst an Kranken und Behinderten praktiziert worden sei, sei der Probelauf zum Holocaust gewesen.