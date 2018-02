In Israel ist die Zustimmung des polnischen Senats zum umstrittenen Holocaust-Gesetz auf deutliche Kritik gestoßen.

Geheimdienstminister Katz sagte, der Gesetzentwurf stelle eine Verleugnung von Polens Anteil am Holocaust an den Juden dar. Er forderte Ministerpräsident Netanjahu auf, den israelischen Botschafter in Polen zu Beratungen zurückzurufen. Am frühen Morgen hatte der Senat in Warschau das Gesetz gebilligt. Es sieht unter anderem Geld- oder Haftstrafen vor, wenn jemand die Vernichtungslager im von den Deutschen besetzten Polen als polnische Lager bezeichnet.

