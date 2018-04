Polnische Nationalisten haben Israels Präsidenten Rivlin wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das umstrittene Holocaust-Gesetz angezeigt.

Rivlin habe den polnischen Staat für Nazi-Verbrechen verantwortlich gemacht, teilte die rechtsextreme Bewegung Ruch Narodowy mit. Damit habe er bewusst gegen geltendes Recht verstoßen. Der israelische Staatschef hatte in der vergangenen Woche bei einer Gedenkveranstaltung in Auschwitz gesagt, es sei nicht zu leugnen, dass Polen an der Vernichtung der Juden während der Nazi-Zeit beteiligt gewesen seien. Das im März verabschiedete Gesetz stellt es unter Strafe, der polnischen Nation eine Mitschuld an den Nazi-Verbrechen zu geben. Die israelische Regierung hatte das Gesetz scharf kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.