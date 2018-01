Die gestern vom Parlament in Warschau verabschiedete Strafvorschrift zu den Konzentrations- und Vernichtungslagern der Nationalsozialisten in Polen stößt in Israel auf Kritik.

Das Parlament in Warschau hatte einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Verwendung der Bezeichnung "polnische" Lager mit bis zu drei Jahren Haft belegt. Das Außenministerium in Jerusalem forderte Korrekturen. Kein Gesetz könne die historische Wahrheit ändern. Es sei unangemessen, die Familien von Holocaust-Überlebenden belehren zu wollen. Der israelische Oppositionspolitiker Lapid, Sohn eines Holocaust-Überlebenden, erklärte, das neue Gesetz in Polen versuche, die Mitschuld vieler polnischer Bürger am Holocaust zu leugnen.



Polen war damals von Deutschland besetzt. Der polnische Vize-Justizminister Jaki sagte, mit der Strafvorschrift solle der Ruf des Landes und seiner Bürger im Ausland besser geschützt werden. Durch die oft nachlässige Verwendung des Begriffs "polnische" Lager habe man Polen immer wieder eine Mitverantwortung für die deutschen Verbrechen zugeschrieben.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.