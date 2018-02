Die polnische Regierung hat Äußerungen von Ministerpräsident Morawiecki zum Holocaust verteidigt.

Morawiecki habe nicht den Holocaust leugnen wollen, hieß es in einer Erklärung. Er habe auch nicht unterstellen wollen, dass jüdische Opfer Verantwortung für den Völkermord Nazi-Deutschlands an den europäischen Juden trügen.



Morawiecki war am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz auf ein neues polnisches Gesetz angesprochen worden, das es verbietet, Polen als Nation für den Holocaust mitverantwortlich zu machen. Darauf hatte er unter anderem von "jüdischen Tätern" gesprochen. Israelische Politiker beschuldigten ihn daraufhin des Antisemitismus. Israels Ministerpräsident Netanjahu telefonierte mit Morawiecki. Er habe ihm dabei deutlich gemacht, dass dessen Äußerungen inakzeptabel seien, hieß es aus Netanjahus Büro.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.