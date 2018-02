Deutschland hat sich bereit erklärt, Holocaust-Überlebende aus Algerien zu entschädigen.

Wie die Claims Conference in Tel Aviv mitteilte, handelt es sich um schätzungsweise 25.000 algerische Juden, von denen die meisten heute in Frankreich leben. Sie erhielten eine einmalige Zahlung von jeweils 2.556 Euro. Betroffen sind Juden, die sich zwischen Juli 1940 und November 1942 in Algerien aufhielten und unter Verfolgung durch das mit Nazi-Deutschland verbündete Vichy-Regime litten.

