Zehntausende Menschen haben sich in New York an der Gay Pride Parade beteiligt.

Zu Fuß, auf Motorrädern oder Pritschenwagen zogen sie durch Manhattan, um für die Rechte von Homosexuellen, Bisexuellen und Transgender zu demonstrieren. Viele schwenkten Regenbogenflaggen als Symbol der Homosexuellen-Bewegung.



In der Türkei waren zuvor Sicherheitskräfte gewaltsam gegen Menschen vorgegangen, die trotz Verbots eine Gay Pride-Parade in Istanbul durchführen wollten. Tränengas und Gummigeschosse kamen zum Einsatz. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Die Parade war mit Hinweis auf Gefahren für die Sicherheit von Touristen und die öffentliche Ordnung verboten worden.