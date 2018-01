In Honduras will der unterlegene Präsidentschaftskandidat Nasralla weiter gegen die Regierung protestieren.

Für Samstag rief der Politiker zu einer Demonstration in der Wirtschaftsmetropole San Pedro Sula auf. Außerdem kündigte er an, am 27. Januar parallel zur Vereidigung des wiedergewählten Präsidenten Hernández ebenfalls symbolisch einen Amtseid abzulegen. - Nasralla hatte die Wahl Ende November knapp verloren und wirft der Regierung vor, die Abstimmung manipuliert zu haben.

