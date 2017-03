In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong steht die bisherige Verwaltungschefin Carrie Lam künftig an der Spitze der Regierung.

777 der 1194 Mitglieder des Wahlkomitees stimmten für die peking-treue Kandidatin. Lam ist die erste Frau in diesem Amt. Das Wahlverfahren in Hongkong ist umstritten. In dem Komitee verfügen die pro-chinesischen Kräfte über eine klare Mehrheit. Die Anhänger der demokratrischen Opposition stellen nur etwa ein Viertel der Wahlleute. Während der Abstimmung im Kongresszentrum versammelten sich vor dem Gebäude Demonstranten, die ein allgemeines Wahlrecht einforderten. Die frühere britische Kronkolonie Hongkong war 1997 an China zurückgegeben worden.