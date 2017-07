Chinas Präsident Xi Jinping hat die Bürger Hongkongs gewarnt, die Zentralregierung in Frage zu stellen.

Solche Versuche stellten das Überschreiten einer roten Linie dar, sagte Xi während der Vereidigung der neuen Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone, Carrie Lam. Er werde entschieden gegen alle Bemühungen vorgehen, die Souveränität und die Sicherheit zu untergraben. Mit der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China vor zwanzig Jahren sei die komplette Wiedervereinigung einen großen Schritt näher gerückt, unterstrich Xi. Gegen seinen Besuch und den wachsenden Einfluss der Regierung in Peking gab es in den vergangenen Tagen Protestaktionen und die Festnahme zahlreicher Demonstranten. Auch für heute ist ein Protestmarsch geplant.



Einen ausführlichen Bericht über Lage und Stimmung in Hongkong finden Sie hier.