Zwei der Anführer der Demokratiebewegung in Hongkong sind vorzeitig aus der Haft entlassen worden.

Das höchste Berufungsgericht setzte sie gegen Auflagen bis zu ihrem Berufungsverfahren Anfang November auf freien Fuß. Der 21-jährige Studentenführer Wong und der 24-jährige Abgeordnete Law waren im August wegen ihrer Rolle bei der sogenannten Regenschirm-Bewegung im Jahr 2014 zu sechs beziehungsweise acht Monaten Haft verurteilt worden. In einem ersten Verfahren hatte sie ein Gericht zu Bewährungsstrafen und Sozialstunden verurteilt. Die Justizbehörde in der chinesischen Sonderverwaltungszone setzte dann aber härtere Strafen durch.



Bei den Protesten hatten zeitweise zehntausende Menschen mehr Demokratie und freie Wahlen in Hongkong gefordert.