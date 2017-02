Hongkong Empörung über Holocaust-Vergleich eines Polizisten

"Wir werden behandelt wie die Juden in Nazi-Deutschland" - mit diesem Vergleich sorgte ein Polizist bei einer Demonstration in Hongkong für Ärger. Sowohl das deutsche als auch das israelische Konsulat in Hongkong bezeichneten den Vergleich als "unangemessen und bedauernswert".