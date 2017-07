In Hongkong ist die neue Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone, Carrie Lam, vereidigt worden.

Die Zeremonie fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China statt. Auch der chinesische Präsident Xi Jinping nahm daran teil. Gegen Xis Besuch und einen wachsenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung gab es in den vergangenen Tagen Proteste, bei denen zahlreiche Demonstranten festgenommen wurden. Großbritannien hatte Hongkong am 1. Juli 1997 an China zurückgegeben. Die Stadt hat seitdem den Status einer Sonderverwaltungszone mit Autonomierechten. Kritiker werfen China vor, diese Rechte nicht zu respektieren.