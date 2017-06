Kurz vor dem ersten Besuch des chinesischen Präsidenten Xi in Hongkong sind zwei dortige Protestführer festgenommen worden.

Wie ihre Partei mitteilte, wurden die Aktivisten Wong, Law und 24 weitere Oppositionelle am Abend bei einer Protestaktion von Polizisten abgeführt. Xi traf inzwischen in Hongkong ein. Dort will er am Samstag den Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie beiwohnen.