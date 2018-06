Mit einer Mahnwache haben Demonstranten in Hongkong an die Opfer der vor 29 Jahren niedergeschlagenen Tian'anmen-Proteste in Peking erinnert.

Während auf dem chinesischen Festland jedes öffentliche Gedenken an den 4. Juni 1989 verboten ist, versammelten sich in der autonom regierten chinesischen Sonderverwaltungszone viele Tausend Menschen. Familien der Opfer des Massakers warfen Chinas kommunistischer Führung vor, ein Verbrechen gegen die Menschheit verübt zu haben.



Im Frühjahr 1989 hatten sich auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking über Wochen hinweg Demonstranten versammelt und Reformen gefordert. In der Nacht zum 4. Juni 1989 rollten Panzer an, und Soldaten eröffneten das Feuer. Bis heute ist unklar, wie viele Opfer es gegeben hat. Experten gehen von mehreren hundert Toten aus.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.