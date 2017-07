In Hongkong haben sich tausende Menschen an einem Protestmarsch zum Gedenken an den verstorbenen Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo beteiligt.

Mit Trauerkerzen in den Hände zog die Menge vom Zentrum Hongkongs zum Verbindungsbüro der Volksrepublik in der chinesischen Sonderverwaltungszone. In China selbst fand der Tod des Dissidenten kaum Erwähnung. Liu war am Donnerstag im Alter von 61 Jahren nach mehr als acht Jahren Haft in einem Krankenhaus an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.