In Hongkong sind Demonstranten für mehr Demokratie auf die Straße gegangen.

Die Organisatoren des Protestmarsches gaben ihre Zahl mit 60.000 an, die Polizei sprach von mehr als 14.000. Zum 20. Jahrestag der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China ist auch Chinas Präsident Xi Yingping nach Hongkong gekommen. Er warnte mit scharfen Worten davor, die Zentralregierung in Peking in Frage zu stellen. Xi sprach von der Überschreitung einer roten Linie und erklärte, die Sicherheitsgesetze in Hongkong müssten gestärkt und - Zitat - die patriotische Erziehung gefördert werden. Hongkong gehört seit dem 1. Juli 1997 wieder zu China und wird nach dem Grundsatz "ein Land - zwei Systeme" regiert. Diese Vereinbarung sieht eigentlich ein hohes Maß an Autonomie vor.