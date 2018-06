In Hongkong ist der prominente Menschenrechtler und Unabhängigkeits-Aktivist Edward Leung zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.

Ein Gericht befand ihn der Beteiligung an gewaltsamen Protesten im Jahr 2016 für schuldig. Damals hatte es bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei zahlreiche Verletzte gegeben.



Der 27-Jährige ist der ehemalige Kopf der Unabhängigkeitsbewegung "Hongkong Indigenous". Sie wirft der Regierung in Peking vor, zunehmend Einfluss auf die Sonderverwaltungszone zu nehmen und damit die Autonomie-Vereinbarungen für Hongkong zu verletzen, auf die sich Großbritannien und China einst geeinigt hatten. Die ehemalige britische Kronkolonie war im Jahr 1997 an China zurückgegeben worden.

