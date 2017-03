Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong wird künftig von der bisherigen Verwaltungschefin Carrie Lam geführt.

Sie wurde nach offiziellen Angaben von einem peking-freundlichen Wahlkomitee zur neuen Regierungschefin bestimmt. Vor dem Kongresszentrum, in dem die Wahl stattfand, hatte es Proteste hunderter prodemokratischer Demonstranten gegeben, die ein allgemeines Wahlrecht forderten. Auch pro-chinesische Demonstranten versammelten sich in der Nähe des Wahlortes.



Die frühere britische Kronkolonie Hongkong war 1997 an China zurückgegeben worden. Die Volksrepublik sagte Hongkong für 50 Jahre eine weitreichende innere Autonomie zu. Die Opposition wirft Peking jedoch vor, sich nicht an die Vereinbarung zu halten.