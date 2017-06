In Hongkong haben Aktivisten auch heute gegen die bevorstehenden Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Rückgabe an China protestiert.

Unter ihnen war auch der Studentenführer Wong. Er war erst wenige Stunden zuvor aus Polizeigewahrsam entlassen worden. Die Demonstranten protestieren gegen die Politik des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der sich aus Anlass des Jahrestags in Hongkong aufhält. Morgen will er an der Vereidigung der neuen Hongkonger Regierungschefin Lam teilnehmen. Großbritannien hatte seine frühere Kronkolonie am 1. Juli 1997 an China zurückgegeben. Die Stadt hat seitdem den Status einer Sonderverwaltungszone mit Autonomierechten. Kritiker werfen China vor, diese Rechte nicht zu respektieren.