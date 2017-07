In Honolulu auf Hawaii sind durch ein Feuer in einem Hochhaus mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Wie der Leiter der örtlichen Feuerwehr mitteilte, brach der Brand in der 26. Etage aus. Von dort aus hätten die Flammen weitere Stockwerke erfasst, weil keine Sprinkleranlagen vorhanden gewesen seien. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude, befürchtet aber, dass noch Menschen in dem Hochhaus eingeschlossen sein könnten.



In der britischen Hauptstadt London waren Mitte Juni durch den Brand eines Hochhauses mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen.