Der Literaturwissenschaftler Peter-Andre Alt wird für die kommenden drei Jahre Präsident der Hochschulrektorenkonferenz HRK.

Er wurde in Mannheim mit großer Mehrheit gewählt. Der 57-Jährige ist seit 2010 Präsident der Freien Universität Berlin. Die HRK ist ein freiwilliger Zusammenschluss der staatlichen und staatlich-anerkannten Universitäten und Hochschulen in Deutschland.



