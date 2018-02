Die EU-Kommission hat eine genaue Überprüfung des angekündigten Verkaufs der HSH Nordbank an Finanzinvestoren angekündigt.

Ein Sprecher sagte in Brüssel, noch sei nicht klar, ob die Auflagen der Kommission eingehalten würden. Brüssel hatte 2016 eine Finanzhilfe in Höhe von drei Milliarden Euro an die Bank bewilligt, um sie vor der Insolvenz zu retten. Dafür machte die Kommission den Verkauf der HSH Nordbank ohne weitere staatliche Hilfen bis zum Ablauf des heutigen Tages zur Bedingung. Auch die Landesparlamente, die Finanzaufsicht BaFin und die Europäische Zentralbank müssen dem Verkauf zustimmen.



Die Regierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein hatten zuvor bekannt gegeben, dass ein Konsortium um die US-Investoren Cerberus und J.C. Flowers knapp 95 Prozent der gemeinsamen Landesbank übernehmen soll. Die übrigen fünf Prozent gehören bereits einem der Investoren. Als Kaufpreis ist rund eine Milliarde Euro vorgesehen. Der Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrates, Behm, begrüßte die Fortführung der Bank. Es stehe allerdings zu befürchten, dass durch Umstrukturierungen hunderte Arbeitsplätze verloren gingen.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.