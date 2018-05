Hubertus Heil: "Pflegeproblem nicht allein mit Fachkräften aus dem Ausland zu lösen"

Die Probleme im Pflegebereich können nach den Worten von Bundesarbeitsminister Heil nicht allein durch einen Fachkräftezuzug aus dem Ausland gelöst werden.

Ohne höhere Löhne, eine Ausbildungsvergütung und bessere Arbeitsbedingungen werde es nicht gehen, sagte der SPD-Politiker der "Rhein-Neckar-Zeitung. Er kündigte ein gemeinsames Vorgehen mit Gesundheitsminister Spahn und Familienministerin Giffey an.



Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach rechnet mit steigenden Beträgen zur Pflegeversicherung. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, das deutsche Pflegesystem sei unterfinanziert. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung hatte gestern mitgeteilt, dass in diesem Jahr zu der bereits erwarteten eine Milliarde Euro an Zusatzausgaben weitere zwei Milliarden Euro dazukommen werden. Spahn brachte daraufhin eine Beitragsanhebung von mindestens 0,2 Punkten vom nächsten Jahr an ins Spiel.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.