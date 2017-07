Luftfahrtexperten haben in Mali den zweiten Flugschreiber des abgestürzten Hubschraubers entdeckt.

Weil beide Geräte schwer beschädigt seien, sollte versucht werden, sie in Deutschland auszuwerten, sagte Verteidigungsministerin von der Leyen nach einem Gespräch mit Experten vor Ort. Nach Kritik aus der Piloten-Gemeinschaft der Bundeswehr betonte die Ministerin, die beiden ums Leben gekommenen Piloten seien hocherfahren und kompetent gewesen. Im Bundeswehrlager von Gao, wo zur Zeit 800 deutsche Soldaten im Rahmen einer UNO-Mission stationiert sind, hatte sie auch an einem Feldgottesdienst teilgenommen. Morgen wird von der Leyen in Niger erwartet, das auch Transitland für Migranten Richtung Europa ist.