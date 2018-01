Die chinesischen Behörden wollen laut Human Rights Watch die Kontrolle über eines der größten buddhistischen Zentren im Land übernehmen. Nach dem Bericht der Menschenrechtsorganisation will die Kommunistische Partei offenbar die Verwaltung in Larung Gar in der autonomen tibetischen Präfektur von Garze in Sichuan an sich reißen.

Dort leben tausende Mönche und Nonnen. Laut Human Rights Watch wird mit dem behördlichen Vorgehen die Religionsfreiheit verletzt. Die Organisation zitiert aus einem offiziellen Dokument, demzufolge Parteikader das Management, die Finanzen, die Sicherheit, die Zulassungen und sogar die Auswahl von Büchern übernehmen.



In Larung Gar waren bis April 2017 bereits monatelang Häuser abgerissen und Mönche vertrieben worden. Die Behörden bestreiten das laut Human Rights Watch und sprechen von Baumaßnahmen für mehr Brandschutz und Sicherheit. Die Übernahme der Verwaltung könnte den Menschenrechtlern zufolge noch viel weitreichendere Folgen haben.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.