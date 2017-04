Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" hat China aufgefordert, acht festgesetzte nord-koreanische Flüchtlinge freizulassen.

Die Flüchtlinge, darunter vier Frauen, müssten Asyl erhalten oder in einen Drittstaat ausreisen dürfen, verlangte die Organisation. Sollte China sie nach Nordkorea zurückschicken, drohe ihnen Folter, sexueller Mißbrauch sowie Arbeitslager. Die chinesischen Behörden hatten die Nordkoreaner Mitte März festgenommen, nachdem sie ohne gültige Papiere aufgegriffen worden waren. China betrachtet Nordkoreaner oft als "Wirtschaftsflüchtlinge", die sie gemäß eines bilateralen Abkommens aus dem Jahr 1986 in das kommunistische Regime zurückschickt. Nach Angaben von Human Rights Watch wurden in den vergangenen neun Monaten 40 Flüchtlinge aus Nord-Korea in China festgenommen.