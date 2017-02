Human Rights Watch Israel gibt Menschenrechtler kein Visum

Das Logo von Human Rights Watch (AFP / John MacDougall)

Israel verweigert Mitarbeitern der Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch die Einreise.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Jerusalem erklärte, es gebe keinen Grund, einer Person oder einer Organisation ein Visum zu erteilen, die dem Land schaden wollten. Die israelische Regierung wirft Human Rights Watch vor, Propaganda für die Palästinenser zu betreiben. - In der Auseinandersetzung geht es unter anderem um einen Visumsantrag des Regionaldirektors der Organisation, Shakir. Dieser erklärte, mit der Ablehnung stelle sich Israel in eine Reihe mit repressiven Staaten wie Nordkorea, Iran oder Sudan.