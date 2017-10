In Afghanistan gehen nach Angaben von Human Rights Watch zwei Drittel aller Mädchen nicht zur Schule.

Die Bemühungen zur Verbesserung der Bildungschancen seien in den vergangenen Jahren erheblich eingebrochen, heißt es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation. Grund seien die schlechte Sicherheitslage, Armut und Binnenflucht, aber auch ein Mangel an Schulen und die frühe Verheiratung von Mädchen.



Die afghanische Regierung und internationale Geldgeber hatten nach dem Sturz der radikal-islamischen Taliban im Jahr 2001 angestrebt, die Bildung von Mädchen zu verbesseren. Laut Human Rights Watch wurde das Ziel jedoch verfehlt. Selbst optimistischen Schätzungen zufolge hätten nie mehr als 50 Prozent der Mädchen eine Schule besucht.