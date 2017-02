Human Rights Watch: Syrische Armee soll Chemiewaffen eingesetzt haben

Zerstörte Straßenzüge in der syrischen Stadt Aleppo. (ALEPPO MEDIA CENTER, dpa picture-alliance)

Die syrische Armee hat im Kampf um die Stadt Aleppo nach Angaben der Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" Chemiewaffen eingesetzt.

Aus Hubschraubern seien Chlor-Bomben über den von Rebellen kontrollierten Wohngebieten abgeworfen worden, erklärte die in New York ansässige Organisation. Dies sei im November und Dezember 2016 mindestens acht Mal geschehen. Dabei seien mindestens neun Menschen getötet worden, darunter vier Kinder. "Human Rights Watch" stützt sich in dem Bericht auf Augenzeugen, Analysen von Bildmaterial und Beiträgen in Sozialen Netzwerken.