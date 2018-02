Die Hilfsorganisation "Save the Children" hat sich dafür ausgesprochen, Mitarbeiter von Hilfsorganisationen weltweit zu überprüfen.

Geschäftsführer Watkins sagte auf einer Konferenz in London, mit der Unterstützung von Interpol solle verhindert werden, dass in der humanitären Hilfe Sexualstraftäter arbeiteten.



In den vergangenen Wochen hatte es Berichte über sexuelle Ausbeutung durch Mitarbeiter von Hilfsorganisationen gegeben. Betroffen waren unter anderem Beschäftigte von Oxfam und Save the Children.

