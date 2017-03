Der CDU-Bundestagsabgeordnete Patzelt hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu den sogenannten humanitären Visa als erschreckend bezeichnet.

Im Deutschlandfunk sagte er, es sei fast ein bisschen zynisch, Flüchtlingen zu sagen, sie hätten ein Anrecht auf Asyl in der EU, aber wie sie dies geltend machten, sei ihre Sache. Der CDU-Politiker fügte hinzu, er werde sich weiter dafür einsetzen, dass Deutschland die Praxis der humanitären Visa beibehalte. Der EuGH habe sie ja nicht verboten, sondern sie jedem Land freigestellt. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl sprach von einem traurigen Urteil.



Die Richter in Luxemburg hatten entschieden, dass EU-Staaten in ihren Auslandsbotschaften keine humanitären Visa ausstellen müssen. Es stehe ihnen frei, Einreisen nach nationalem Recht zu behandeln. Damit scheiterte eine syrische Familie mit ihrer Klage. Sie hatte in der belgischen Botschaft im Libanon ein humanitäres Visum beantragt, das 90 Tage gilt, um in Belgien einen Asylantrag stellen zu können. Die belgischen Behörden lehnten das ab.