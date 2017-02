Humanitäre Visa Frieser (CSU) weist Forderungen von EuGH-Generalanwalt zurück

Die Forderung des Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof, verfolgten Menschen in EU-Botschaften Visa auszustellen, stößt in der CSU auf Kritik.

Der innenpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe, Frieser, sagte im Deutschlandfunk, man könne angesichts der weltweiten Konflikte nicht allen eine Route in den Schengenraum eröffnen. Denn ein EU-Visum gelte nicht nur für ein bestimmtes Land. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl begrüßte dagegen die Stellungnahme von Generalanwalt Mengozzi. Sollte der EuGH in dessen Sinne urteilen, wäre das eine "Sternstunde der Menschenrechte".



Aus Mengozzis Sicht verpflichtet die Menschenrechtscharta die EU-Staaten dazu, Visa für die Beantragung von Asyl zu erteilen, wenn den Betroffenen Folter oder eine andere unmenschliche Behandlung droht. Oft folgt der EuGH der Stellungnahme des Generalanwalts.