Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu sogenannten humanitären Visa hat der Grünen-Politiker Giegold die EU aufgefordert, gesetzgeberisch tätig zu werden.

Der EuGH habe nicht gegen diese Visa entschieden, sondern eine Lücke im EU-Recht aufgezeigt, teilte er über Twitter mit. Dabei verwies er auf die Urteilsbegründung, wonach es auf europäischer Ebene an entsprechenden Gesetzen fehlt, sodass allein nationales Recht angewandt werden kann. Der CDU-Politiker Patzelt sagte im Deutschlandfunk, das Urteil sei erschreckend. Es sei fast ein bisschen zynisch, Flüchtlingen zu sagen, sie hätten zwar Anrecht auf Asyl, aber wie sie dies geltend machten, sei ihre Sache. Auch der menschenrechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Schwabe, verteidigte die Praxis humanitärer Visa. Zur Öffnung legaler Wege in die EU machten sie in überschaubarem Maß großen Sinn.



Die Luxemburger Richter hatten geurteilt, EU-Staaten müssen keine humanitären Visa ausstellen. Eine syrische Familie scheiterte mit ihrer Klage. Sie hatte in der belgischen Botschaft im Libanon ein solches Visum beantragt, das 90 Tage gilt, um einen Asylantrag stellen zu können. Die belgischen Behörden lehnten das ab.