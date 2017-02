Ein EU-Visum gelte nicht nur für ein bestimmtes Land, sagte Frieser. Angesichts der weltweiten Konflikte könne man nicht allen eine Route in den Schengenraum eröffnen. Außerdem gehe es ja nicht nur um Syrien: "Es geht ja hier, wenn wir den Generalanwalt richtig verstanden haben, nicht nur um die Frage Syrien, sondern es geht an dieser Stelle auch genauso um jeden anderen Krisenherd. Das heißt, wir reden über den gesamten afrikanischen Kontinent. Glauben Sie denn tatsächlich, dass bei den 60 Millionen Menschen, die auf der Welt weltweit auf der Flucht sind, vor Krieg, Verfolgung und und und, dass wir denen tatsächlich eine Route in den Schengen-Raum eröffnen können?"

Auslöser der Debatte ist ein Gutachten des EuGH-Generalanwalts. Darin kommt er zu dem Schluss, dass Botschaften der EU-Staaten nachweislich verfolgten Menschen Visa ausstellen müssen, wenn ihnen Folter oder eine andere unmenschliche Behandlung drohen. In dem Fall geht es konkret um die Klage einer Familie aus Syrien.

Frieser lehnte es zudem ab, dass syrische Flüchtlinge ihre Familien nach Deutschland nachholen dürfen. "Das hat wenig mit Gewissen zu tun und sehr viel mehr mit der Frage der Kapazitäten, die wir in Deutschland haben", betonte Frieser. Bei der großen Menge an Flüchtlingen in Deutschland müsse klar sein, dass diese auch wieder zurückkehren können. Schließlich handele es um ein höchst individuelles Asylrecht. Wenn ein Flüchtling seine Familie nachholen wolle, müsse geprüft werden, ob er er für den Unterhalt und Wohnraum seiner Familienmitglieder sorgen könne.

