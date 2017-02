Es ist ein bisschen so wie im klassischen Freiwilligendilemma: Keiner engagiert sich mehr als unbedingt notwendig, denn die Anderen verhalten sich ja ganz genauso. Niemand will am Ende der Dumme sein, auf dessen Schultern sich die Anderen ausruhen. Und da jeder glaubt, mit dieser Strategie im Vorteil zu sein, engagiert sich keiner. Mit dem Ergebnis: Von insgesamt 160.000 Flüchtlingen, die Griechenland und Italien abgenommen werden sollen, sind nach eineinhalb Jahren gerade einmal 12.000 auf andere EU-Staaten verteilt worden. Lediglich Irland und Malta haben einen signifikanten Teil ihrer Pflichten bereits übernommen. Auch Deutschland hinkt weit hinter seinen Verpflichtungen zurück.

Etwas besser läuft es bei der direkten Aufnahme von Flüchtlingen aus Krisenregionen und aus der Türkei im Eins-zu-eins-Tausch gegen Abgeschobene aus Griechenland. Hier wurden bisher immerhin 14.000 Menschen aufgenommen. Die Zahl der Ertrunkenen in der Ägäis ist stark zurückgegangen. Und man bekämpft damit die Schleuser. Denn das ist ja das große Mantra, dass auch von der Bundesregierung gebetsmühlenartig kommuniziert wird: Illegale Migration bekämpfen, Schleusern das Geschäft zerstören, legale Migrationswege schaffen. So wurde auch das Abschiebe-Abkommen mit der Türkei begründet.

Nur ein moralisches Feigenblatt?

Vielleicht werden die EU-Staaten bald beweisen können, ob es ihnen tatsächlich darum geht, oder ob das nur ein moralisches Feigenblatt ist, unter dem das eigentliche Ziel versteckt wird: Niemanden mehr aufzunehmen und so viele wie möglich abzuschieben. Der Europäische Gerichtshof muss bald entscheiden, ob Flüchtlinge ein Recht auf ein humanitäres Visum haben, mit dem Sie einreisen und Asyl beantragen können. Gelten würde das für Menschen, denen zum Beispiel Folter oder eine ähnlich unmenschliche Behandlung droht. Der zuständige Generalanwalt des EuGH hat in seinem Schlussantrag jedenfalls genau dafür plädiert.

Flüchtlinge könnten dann in den EU-Staat einreisen, der das humanitäre Visum ausgestellt hat. Sie müssten keine Schlepper mehr bezahlen und damit deren Geschäftsmodell unterstützen. Sie müssten nicht mehr ihr Leben auf dem Mittelmeer riskieren. Sie hätten so einen legalen Weg, um in der EU Asyl zu erhalten. Und darum geht es doch, oder?

Zugegeben, auch heute schon wäre das möglich. Der EuGH prüft vor allem, ob Staaten dazu verpflichtet sind. Freiwillig hätte man diesen legalen Weg bereits öffnen können. Aber das sind wir wieder beim Freiwilligendilemma: Warum sollte ein EU-Staat das tun, wenn sich die Anderen in vornehmer Zurückhaltung üben?

Thomas Otto (Deutschlandradio / Bettina Straub)Thomas Otto, geboren 1987 in Dresden, studierte in Leipzig Soziologie und Hörfunk. In dieser Zeit arbeitete er unter anderem für den MDR und die Nachrichtenagentur dapd. Nach dem Studium volontierte er beim Deutschlandradio. Seit 2014 berichtet er für die drei Programme von Deutschlandradio aus dem Studio Brüssel.