Hartmut Dorgerloh soll als Intendant des Berliner Humboldt Forums insbesondere mehr Publikumsnähe schaffen.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte dem Deutschlandfunk (Audio-Link), das große Projekt Humboldt Forum müsse endlich an ein breites Publikum herangeführt werden. Nötig sei eine stärkere Vermittlung der intellektuellen und akademischen Diskussionen. Dorgerloh habe als Brandenburger Schlösserchef bewiesen, dass er das könne.



Die geplante Berufung stieß in der Kulturszene auf ein positives Echo. Der britische Museumsmanager Neil MacGregor sagte, zusammen mit seinen beiden Kollegen in der Gründungsintendanz unterstütze er den Personalvorschlag "mit großer Begeisterung". Der Deutsche Kulturrat sprach von einer "Supersache".



Dorgerloh ist seit 2002 als Chef der Schlösserstiftung in Potsdam für die einstigen Liegenschaften der Hohenzollern in Berlin und Brandenburg zuständig, darunter Schloss Sanssouci und Schloss Charlottenburg. Im Humboldt Forum soll Dorgerloh ab 2019 das Gesamtprogramm verantworten und Richtlinienkompetenz haben.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.