"Lehrkräfte haben oft eine schwarze Ironie, die für Schüler nicht erkenntlich ist", sagt Trainerin Eva Ullmann vom Deutschen Institut für Humor. "Da zu schauen, was passt für die Schülerinnen und Schüler, ist Ziel der Trainings." Wie sie das angeht und warum Humor im Unterricht so wichtig ist, erklärt sie am DLF-Stand von "Campus & Karriere" auf der Bildungsmesse didacta in Stuttgart.