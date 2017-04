Die Bundesregierung ruft zu raschem Handeln gegen den Hunger in Afrika auf.

Außenminister Gabriel sagte auf einer Konferenz in Berlin, es sei Soforthilfe notwendig, um das Überleben der Menschen zu sichern. Er kündigte eine Aufstockung der deutschen Hilfen um 400 Millionen Euro an. Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Grandi, meinte, etwa 20 Millionen Menschen in Nigeria, Sudan, Kenia, Somalia und auch im Jemen seien bedroht. Bundesentwicklungsminister Müller beklagte, dass acht Gebernationen derzeit 90 Prozent der Hilfen finanzierten. Große Länder wie Russland und Saudi-Arabien seien gar nicht beteiligt, China nur in geringem Maße.