Das Deutsche Rote Kreuz beklagt ein unzureichendes internationales Engagement zur Bekämpfung des Hungers in Afrika.

Die bisher zur Verfügung gestellten Gelder reichten bei Weitem nicht aus, sagte DRK-Präsident Seiters der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es sei beschämend, wenn acht der 195 in den Vereinten Nationen vertretenen Ländern fast 90 Prozent der internationalen Hilfsmittel aufbrächten, und sich die übrigen Staaten deutlich zurückhielten. Seiters warnte, die Lage in den betroffenen Ländern werde sich bis zum Sommer weiter zuspitzen. Er lobte die Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland für die Menschen in Ostafrika.



Nach Angaben der Vereinten Nationen droht in den Ländern Südsudan, Nigeria, Somalia und Jemen rund 20 Millionen Menschen der Tod durch Verhungern.