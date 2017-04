Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Seiters, hat die internationale Gemeinschaft zu einer größeren Spendenbereitschaft aufgerufen.

In den Ländern Nigeria, Südsudan, Somalia und Jemen seien 20 Millionen Menschen akut vom Tod bedroht, weil sie zu wenig zu essen hätten, sagte Seiters der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die bisher zur Verfügung gestellten Gelder reichten bei Weitem nicht aus. Zudem würden fast 90 Prozent aller internationalen Hilfsmittel von acht Staaten aufgebracht. Dies sei beschämend, angesichts der Zahl von 195 Staaten, die in der UNO vertreten seien. Seiters lobte in diesem Zusammenhang die Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland für die Hungernden in Ostafrika.