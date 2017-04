Deutschland stockt seine Hilfe für die vom Hunger bedrohten Menschen am Horn von Afrika um 100 Millionen auf 300 Millionen Euro auf.

Das teilte Bundesentwicklungsminister Müller in der äthiopischen Hauptstadt Addis Adeba mit. Der CSU-Politiker wies darauf hin, dass in Äthiopien der akute Bedarf jetzt schon bei einer Milliarde US-Dollar liege. Dabei werde der Höhepunkt der Krise erst im Mai erwartet.



In Ostafrika herrscht die schlimmste Dürre seit fünfzig Jahren. Das hat zu erheblichen Ernteausfällen geführt. Allein in Äthiopien leiden akut etwa 5,6 Millionen Menschen an Hunger. Betroffen sind auch der Südsudan, Uganda, Kenia und Somalia.